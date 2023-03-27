由炎亞綸、姚愛寗主演的劇集《初擁》，在2022年3月11日時發生意外，劇組攝影師黃柏雄（雄爺）和收音助理阿翔意外墜谷身亡。而事發至今已過了一年，雖然劇組方面已與收音助理阿翔的家屬達成和解，但目前有消息指出，劇組目前仍未與攝影師雄爺的家屬達成和解，該案甚至已經進入到起訴階段。而尚未和解的原因，是雄爺的遺孀Una要求劇組必須召開記者會，在記者會上對外界詳細解釋《初擁》高危工作環境與血汗的情形，而這個要求一直不被劇組所接受。

一手操辦黃柏雄喪禮的攝影師陳柏言，他也是雄爺生前的至交好友，即便喪禮結束了，他也是竭盡所能的協助雄爺的家屬處理後續的大小事宜。陳柏言向《CTWANT》解釋，雄爺的遺孀Una其實也是幕後出身，先前就是一位業界的化妝師，後來因為結婚而逐漸淡出自己的事業。在雄爺發生意外之後，Una就對業界幕後的血汗環境感到痛心，認為一定要把業界幕後工作人員的血汗環境全部公布出來「能改變多少不知道，但至少一定要做」。

訪談間，陳柏言也對《初擁》劇組的背後主導公司多曼尼感到憤怒，他表示，其實在喪禮結束後沒幾天，多曼尼就找家屬談過一次和解，當時多曼尼就曾對雄爺的家屬開價1000萬元，但最後沒有被家屬所接受。

Una在手寫信中爆料監製柯宜勤不僅殺價葬儀費用，還拖欠支付。（圖／陳柏言提供）

而在偵查階段的第一次和解時，多曼尼的委任律師卻推翻先前所說的和解條件，直言「1000萬和解金是要給2個人的（指雄爺與阿翔）」。結果在檢察官的要求下，多曼尼的保險公司代表直接離場計算，之後給出一個人「1千多萬賠償金」的答案，這數字遠遠高過多曼尼兩次所承諾的費用。

陳柏言也表示，在面對雄爺遺孀Una要求「開記者會說明血汗工作環境」的條件，多曼尼一直拒絕這項要求，陳柏言甚至還爆料「雄爺過世的地點，其實差點要死的是製作人柯慈暉，是雄爺出手救他的」。

Una在手寫信中控訴導演柯翰辰、製作人柯慈暉。（圖／陳柏言提供）

陳柏言解釋，在意外發生稍早，製作人柯慈暉也因為不慎腳滑差點要跌入溪谷，是雄爺眼明手快的急忙出手抓住柯慈暉，柯慈暉甚至還曾說出「那裏很危險，要趕快離開」等言論。

但依照劇組的職權，製作人理因顧及現場環境，甚至在認為「不安全」時就要趕快與導演柯翰辰討論，要求導演停拍，帶大隊離開。但這些事情，柯慈暉都沒有做，結果變相地造成後續又再次發生雄爺失足死亡的意外。

在進入偵查階段時，多曼尼與《初擁》的監制柯宜勤，導演柯翰辰，製作人柯慈暉等人的態度，也讓雄爺的家屬與陳柏言感到憤怒。Una甚至曾委託律師在庭上發表一段話「在我老公line初擁工作群組裡面，監製柯宜勤，導演柯漢辰不是什麼都不知道的人，都是很有想法，很有主見的人。

但是到了偵查庭開始，曾經上過新聞的金牌製片柯宜勤變成監製柯宜勤之後，就只會說我什麼都不知道！但為什麼在工作群的對話內容卻不是像她說的什麼都不知道？

導演柯翰辰上了偵查庭也忘了一部戲的開始，籌備時會開會，會讀本，會討論分鏡這都是導演所主導想要的。這所有的基本常識連我都知道了，導演柯翰辰卻說我不知道我只看畫面，一直再說謊。為什麼導演柯翰辰有辦法在工作line群組裡把大家從頭罵到尾？卻無法承認自己的錯誤？」

在手寫信中，Una認為柯宜勤、柯翰辰、柯慈暉有明顯推卸責任之意。（圖／陳柏言提供）

在這封轉述給檢察官的內容中，Una表示「正常有良心有良知的人，做錯事，就會一條一條的真心道歉負責，反省悔過。但是到現在，他們所說的所做的都顯示完全毫無悔意！他們的行為以及思想比酒駕的人還要可怕！還要恐怖，除了在現場已經有三次機會明明可以避免悲劇的發生，但他們卻選擇視而不見，事後還裝瘋賣傻推卸責任。」Una直言希望法律能夠嚴懲這些罔顧安全的人，「從事情發生到現在他們完全毫無悔意，而且要讓社會大眾知道真相，不然他們一定一定會再犯。又或者有跟他們一樣思維的甲方也會效仿他們的作為，一定還會有工作人員因為他們的這種行為態度這種思想再度喪命！導致別人家庭破碎！」

訪談中，《CTWANT》的記者提到一句「雄爺發生意外後…」結果遭到陳柏言糾正「什麼意外！做好準備結果發生事情，那叫意外，什麼安全準備都沒做，發生了事情，這叫殺人！」陳柏言憤怒地表示，而這時候，《CTWANT》的記者才真正看到由多曼尼主導、《初擁》劇組的血汗工作環境的真相。

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