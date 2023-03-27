宏都拉斯與中國大陸26日宣布建交，斷絕與中華民國82年的邦誼；我外交部長吳釗燮則在26日宣布，即日起終止與宏都拉斯的外交關係。之前傳出在邦交不穩時，美國曾派出特使赴宏都拉斯，協助台灣挽回局面，卻未能收效。港媒對此分析指出，此事彰顯美國的國際影響力逐漸減弱中。

根據香港媒體《中評社》分析指出，中國大陸與宏都拉斯建交，顯然也考驗美國在中美洲的影響力。台灣與宏都拉斯斷交前夕，美國總統拜登的美洲事務特別顧問陶德於20日與宏都拉斯總統卡蕬楚會晤，但仍然無法阻擋宏都拉斯與中國大陸建交，等同於打臉美國在中美洲的影響力。

港媒接著指出，就算蔡政府強力批評宏都拉斯是基於金錢而外交轉向，選擇與中國大陸建交。但美國若還是有強大的影響力，應該能阻擋宏都拉斯與中國大陸建交，這也代表美國在中南美洲的影響力，已經大為減弱。

港媒更點出，目前台灣在南美洲唯一的邦交國是巴拉圭，將在4月舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）表明勝選後，將選擇與中國大陸建交。這個說法、作法與宏都拉斯總統卡蕬楚一樣，卡蕬楚也在競選前就表態勝選要與中國大陸建交。去年1月當選後，總統蔡英文派副總統賴清德擔任特使參加就職典禮，經過1年多時間，仍無法穩住邦交關係。