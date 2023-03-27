高市某國小本月20、21日到旗山露營時，因有學生提早近1小時起床嬉鬧，讓承包廠商人員陳姓教官震怒，除了罵髒話、踹椅子外，還將300多位學童叫起床，集體罰跪1分鐘。此事件經25日協調後，張姓校長自請處分，教育局也在26深夜公布，將校長革職，由督學代理職務。

21日事發當天表訂學生得在6點半起床，但5點多就陸續有學生走出帳篷聊天、嬉鬧，當天值夜班的陳姓教官因規勸多次無效，出現情緒失控、罵髒話、踹椅子等行為，更將300多位學生叫起床，集體罰跪1分鐘的時間，引發爭議。

25日晚間該國小召集學生家長、廠商開會，會議上張姓校長率同仁鞠躬道歉，並自請處分，針對廠商未履約「若發生事情，廠商要第一時間通報校方」的部分，也依採購法，成立採購審查工作小組，對廠商進行違約扣款。

教育局26日深夜宣布，因當天露營仍屬教學活動，事發當時，學校人員未能即時掌握狀況，並妥善因應，顯有不當；因此將張姓校長革職，指派督學代理校長職務。後續將檢討畢業旅行與校外教學等學校活動的作業流程，釐清學校人員的責任範圍。

教育局與學校也責請高雄市學生輔導諮商中心專輔人員齊力關懷學生，要求學校釐清當天學校人員值班情形，並追究廠商責任；同時函文要求各校落實校外教學各項管理規範，全面清查學校辦理校外教學廠商，研擬精進作為，避免再次發生類似事件。

針對此事件，教育局要求後續研議標準作業程序，提醒各校辦理相關活動時，學生營地要有學校老師駐點，以輪班或其他陪伴方式做到「學生在哪裡，老師就應該在哪裡」的原則。