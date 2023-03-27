台灣拳擊女將林郁婷26日接獲通知，被取消今年世錦賽女子57公斤級銅牌，理由是賽前的性別生化指數檢測異常。本屆因此失格的共有兩位女選手，另一位是阿爾及利亞的凱利夫（Imane Khelif），她也被取消了決賽資格，她是66公斤級的拳手，最後由泰國拳手Janjaem Suwannapheng遞補。

國際拳擊總會IBA在凱利夫打進決賽之後的幾小時通知她，讓她失去原本至少可以拿到的銀牌。官方聲明指出「凱利夫沒有通過IBA需要的檢測，但是細節有關選手個人的醫療隱私，不能夠對外公開。」

根據阿爾及利亞媒體報導，今年23歲的凱利夫是因為體內睪酮超標，不符女性運動員的標準。凱利夫認為自己被陷害了，她對媒體說：「有些國家不希望阿爾及利亞摘冠，這是一樁大陰謀，我們不會保持沉默。」她的金牌戰對手是中國大陸女將楊柳。

凱利夫是東京奧運的參賽選手，是去年女子世錦賽銀牌，以及非洲錦標賽金牌、地中海運動會金牌，她已經打過很多次比賽了。凱利夫在4強賽戰勝泰國女將，原先要與楊柳爭金，失格之後由4強的泰國對手補上，結果仍是楊柳大勝摘下金牌。