台灣人愛喝咖啡，有研究指出，每天喝1杯咖啡不只可以提神，還可以降低腦中風的風險。不過咖啡的品項要慎選，營養師陳嫚羚提醒，常喝「3合1」咖啡要小心，裡面的成分「奶精」對健康容易造成影響，除肥胖之外，還會提高癌症、心血管疾病及失智症風險。

陳嫚羚在臉書發文指出，近期遇到一位40多歲女性主管，因為經常熬夜工作，半夜都會泡一杯3合1咖啡，有時還會配一點零食。一年下來，她的體重增加了10公斤。

陳嫚羚指出，3合1是很方便的即時沖泡飲品，但建議別太常喝。一份熱量約60至120大卡，雖然不高，但裡面的成分「奶精」容易對身體及體重造成影響。陳嫚羚表示，奶精就是「加工植物油」，在成份上經常會用「植物油粉」、「氫化棕梠油」、「氫化椰子油」、「氫化植物油」等字眼呈現。

陳嫚羚解釋，「氫化」就是把原本含有不飽和脂肪酸的植物油，加工轉變為性質穩定、保存期可延長的飽和脂肪酸，吃下去除了熱量問題，也容易增加血中壞膽固醇，提高心血管疾病風險。

另外，當植物油氫化不完全的情況下，會產生反式脂肪，反式脂肪又稱為「殺手脂肪」，容易堆積在體內，造成肥胖，提高癌症、心血管疾病、失智症等疾病風險。