LeBron makes his return off the bench 👑 pic.twitter.com/G96ysr0fwn — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2023

幾乎賽前毫無徵兆，原本腿傷被列小機率出賽的「小皇帝」詹姆斯27日突然宣告傷癒復出，且以替補身分上場，結果他打了30分鐘，拿下全隊最高19分，外加8籃板、5助攻，湖人仍在主場以108比118輸給公牛，無奈中止3連敗，也徹底搞砸詹皇復出秀！

詹姆斯因為右腳痠痛傷勢，整整缺席13場比賽，且有4周時間沒有比賽，卻在今天賽前熱身時緊急宣告傷癒回歸，這是他20年職業生涯、打了1958場比賽當中的第2次替補上場，他在第一節中段宣告登場，仍然站在紀錄台前做出拋撒止滑粉的招牌動作。

可惜詹姆斯的傷癒復出，並未真正激起湖人全隊鬥志，特別是「一眉哥」安東尼戴維斯，他全場投8中6、6罰3中，只拿15分、9籃板及5助攻，更提前陷入犯規麻煩，甚至近況極佳的里夫斯也只有13分、7助攻表現，更發生多達5次的失誤。

湖人主控羅素仍因臀傷缺陣，也讓湖人目前戰績37勝38敗，勝率重新跌到5成以下，西區排名也暫時跌到西區第9，卻跟並列西區第7的灰狼與鵜鶘之間，只有0.5場勝差。