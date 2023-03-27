前總統馬英九今（27）日將出發前往大陸祭祖，但這趟訪問之行卻持續受到民進黨猛烈砲火攻擊，稱此舉會給國際傳達錯誤訊息。對此，國民黨新北市議員葉元之認為，民進黨的行為簡直是低估了美國的智商、才是真的在「疑美」。

葉元之昨在政論節目《TVBS戰情室》質疑，台灣有一些人想盡自己的力量，去維持台海和平，台灣難道就會背離美國嗎？而美國會不瞭解台灣的狀況？他同時指出，美國現在會這麼支持台灣的原因，是因為台灣地理位置重要，萬一出事，會影響到美國的國土安全，所以會極力地拉攏台灣。

針對有部分評論批評，馬英九訪陸是「矮化主權」，葉元之直言，綠營實在是找不到著力點在打此次訪問，所以只能打一些周邊事務，因為有報導提到，大陸面對馬此次來訪，是採用元首級的維安，「矮化主權」的說法自然就不攻自破了。

最後，葉元之表示，台灣人現在希望兩岸和平，他很支持馬英九去訪問大陸，為台灣帶來和平，此行也會符合社會的期望。