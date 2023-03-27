言承旭2001年以《流星花園》道明寺一角爆紅，如今出道超過23年，目前將事業重心轉往大陸發展，今年更是出演電視劇《夏花》，迎來事業新氣象，他近日接受媒體專訪時，不但分享過往經歷，還罕見喊話舊愛林志玲：「給予他們衷心祝福。」

當年，言承旭和林志玲戀情被爆出，轟動整個演藝圈，如今林志玲已經與日籍老公AKIRA結婚並育有1子，過著幸福美滿的生活。據《壹蘋新聞網》報導，言承旭對於舊愛也不避諱表示：「對我來說，我就是希望她很好，有一個很照顧她的老公，給予他們衷心祝福。」其中，他罕見透露目前是單身，但很希望能夠一個讓他想不顧一切交往的人，如果對方同意，會公開讓全世界知道他有多幸福。

事實上，前陣子言承旭無預警在微博寫下「我的孩子要來了」，並附上一顆愛心，瞬間登上微博熱搜，但因為沒多解釋，讓不少人都納悶感情生活向來低調的言承旭，怎麼突然爆出喜訊後來，事後才得知是為戲《夏花》宣傳，引發正反兩極評論。隨後他再次發文並留言致歉，透露「我的小孩來了」這句只是台詞，希望能得到眾粉絲諒解。

目前《夏花》共24集已全數播出完畢，豆瓣分數僅6.8，收視明顯不如預期。觀眾普遍認為劇情因有「絕症少女」與「落魄大叔」兩要素太過狗血，而且結尾採開放式結局，令觀眾看不懂，紛紛直呼：「沒看懂最後是真的還是幻想」、「開放式結局，寫了跟沒寫一樣，還不如給我be」。