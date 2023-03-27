網紅謝立琪(Kiki)憑著絕世外貌及傲人D級身材，時常成為PTT表特版的常客，IG更是吸引超過75萬人追蹤，昔日因為穿上國旗比基尼成為話題人物，被網友封為「國旗正妹」，不過近來到香港海邊拍攝寫真集時，因為穿著火辣被認為會造成觀感不佳，遭小朋友家長驅趕。

謝立琪近來到香港拍攝寫真集，她也大方率先公布其中幾張，讓所有粉絲先睹為快，只見身穿的黑色泳裝僅靠一片布連接而成，雖然巧妙遮住重點部位，但仍露出半截傲人上圍，就連神秘三角洲地帶也是若隱若現，格外引人遐想，接著轉身只見露出蜜桃翹臀，搭配上回眸的甜美笑容及一雙電眼，立刻融化無數粉絲的心。

不過拍攝寫真卻遭遇到小插曲，謝立琪透露由於穿著太辣，被來到附近遊玩的家長覺得觀感不佳，認為會影響到小朋友，便把她及攝影團隊全部都驅趕離開，接著附上表情符號，透露出當下的心情只能用哭笑不得來形容，對此，網友紛紛留言回應： 「又不是私人海灘，可以把小朋友帶走啊」、「主要是影響到媽媽的心裡吧」、「妳比家長辣，爸爸守不住」。

謝立琪過去就讀台北藝術大學美術系，有著「北藝大校花」的美名，畢業後成為JFK女郎之一，擔任模特兒已有5年時間，總能在展場活動見到她的身影，高顏值加上火辣身材，總是成為全場焦點，一舉一動都能掀起討論熱度。