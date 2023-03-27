擁有中法及荷蘭混血的香港資深男星王敏德，出生於美國特洛伊，進入香港演藝圈後經常在電影中演出外籍刑警，角色形象深植香港觀眾心中，而他在1992年與名模馬詩慧（Janet）結婚並育有兩女一子，其中大女兒王曼喜（Kayla）和二女王麗嘉（Irisa）一舉一動備受關注，近期王敏德在節目中透露，自己曾不滿二女兒分享「過度性感」的照片而要求她刪除。

由於二女兒王麗嘉（Irisa）完美遺傳母親的好基因，因此擁有高挑且傲人的身材，而Irisa也不吝嗇的經常在社群平台出曬出性感美照，但其中一張「全裸林裕照」卻引起王敏德不滿，更質問她「這會不會太過頭？」最後Irisa才將照片刪除。

根據《香港01》報導，王敏德曾與老婆在節目中談及此事，他坦言女兒的照片有些的確太過性感，但明白現今文化與社交平台上的競爭，是可以透過照片來推廣自己，不過身旁的老婆並不認為女兒分享美照是為了與他人競爭，而是單純自我滿足，甚至她提到某些照片還是自己幫女兒拍攝，包括於峇里島拍攝的全裸出浴照。

接著，王明德說道「有些東西男人才會明白，男人會知道男人在看什麼，而當主角是你女兒時，你會覺得不太好」他表示，過去就曾有朋友會說「我看你的女兒」、「OMG是你的女兒，我記得她那時很小」，而他當時則回應「是啊，但你不要再幻想下去」不過，現在的王敏德已經不會再與女兒討論照片的事，認為女兒「長大了，應該要知道自己在做什麼」。