隨著2024總統大選越來越近，目前民進黨主席賴清德在南投立委補選過後，儼然已在黨內定於一尊；另國民黨主席朱立倫也表示，將以「徵召」的方式決定候選人。至於2024誰的勝選機率大，前立委郭正亮則回應，下半年國際恐有大事發生，會讓台灣的政治情勢發生變化。

郭正亮昨（26）日在網路節目《下班瀚你聊》中提到，「算命的有說，國際今年會有大事，我有一個朋友擲筊，擲了40個聖筊。」主持人黃暐瀚接著追問，可以透露天機嗎？是不是會衝擊到民進黨。對此，郭正亮解釋，現在才三月不用急，離2024大選還相當早，因為台灣的政治很複雜，不是只有內部因素，美、中兩方對台灣的政治情勢都是變數。

郭還指出，美國總統拜登下半年在俄烏戰爭也有可能突然改變立場，因為美方的財政快撐不下去了，極有可能提出和談，另美國財政部長葉倫也需要中國幫忙買美債，兩個大國關係也會有改善的機率。

郭正亮強調，2024是很複雜的，不是單線思考，台灣如果外面開始發生變化，內部一定會受到影響，主因是我們政局不是只有內政的問題；而侯友宜就要有一道亮光出現，一定要有個亮眼的起身。