據指數資料統計，自2021年迄今，特選台灣產業龍頭存股等權重指數的累積報酬率持續破百、至今年2月底達143.7％的高水準，遠勝過台灣加權股價指數的111.3％、台灣50指數的114.9％表現，呈現疫後強勢的指數走勢。

兆豐投信表示，愈來愈多投資人選擇投資ETF來均衡布局，以期平衡各產業或個股在不同時期遇上的市場風險。兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)具持續優化全面分散投資、定期調節至各產業類股等權重比例的機制，還具有季配息的投資特色。

兆豐投信指出，等權重ETF設計可避免單一產業或個股持股過高，除達分散風險效果，指數報酬率表現有較多機會優於同類指數。定期調節成分股機制除考量各產業公司財務狀況，讓每檔成分股擁有相對均衡持股比例，有助降低資產遭遇產業或個股波動度較大亂流時機。

兆豐投信舉例，今年以來台股市場走勢先蹲後跳，如半導體、晶圓、汽車、金融、航運、觀光旅遊等各類不同性質的產業，各有走勢起落追漲階段，若投資人輪番進場布局或過度集中持有單一產業，都有可能減少其他紅利題材追漲的機會。

兆封投信指出，若透過等權重ETF基金以等比例投資各產業紅利股，除較市值加權型ETF更具題材多樣化，也比投資個股更能避開大幅波動風險。時值電子產業淡季及其他產業輪動階段，建議採取等權重型ETF的攻守皆宜投資策略，追求資本利得與收益空間並進機會。