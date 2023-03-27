社會溫暖隨處可見！有網友在台中路上發現一名國小棒球隊球員正牽著一名年邁、步履蹣跚的老婆婆過馬路，該球員始終牽著老婆婆的手，慢慢地、耐心地陪著對方，最後帶到對面路旁的推車後，才與同伴離開，溫暖影片吸印上萬人觀看，網友紛紛大讚「這孩子太棒了」。

臉書「臺中市大雅區上楓國小棒球隊」分享影片，畫面中一名年輕的棒球隊員在馬路上正扶著一名步履蹣跚、陀身的老婦人，棒球隊員用手牽著婦人的左手，陪著婦人緩步前進，始終耐心地一步一步跟著對方，最後2人跨越馬路，隊員順利把婦人帶到另一側路邊的推車旁，才與友人提起地上的物品離開。

有網友在台中馬路上發現一名國小棒球隊小球員正牽著一名年邁、步履蹣跚的老婆婆過馬路，球員始終牽著老婆婆的手，慢慢地、耐心地陪著對方。（翻攝自臉書「臺中市大雅區上楓國小棒球隊」）

影片疑是該棒球隊其他成員所錄下，臉書發文大讚該名球員的暖心舉動，稱「平時嘻鬧、偶爾頑皮、突然的出大包，平時總是提醒保持正向的心態跟態度，謝謝兩位充滿愛心，棒球隊孩子」，還說2名球員其實2天前才出大包，但如此正向的心態和擁有一顆溫暖的心，實在值得讚賞鼓勵。

其他網友留言「好樣！比打一場好球還好！加油」、「課業、球技、品德長期要求，好好展現在日常生活中！上楓孩子真棒」、「小朋友太棒了」、「人都有善心，能付出行動不易，父母師長教育的太棒了」；也有一名網友留言說，影片是他的媽媽拍的，當時該名球員先把推車推到對面，再扶著婦人過街，大讚「他真的很棒」。