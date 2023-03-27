阿爾及利亞拳擊女將凱利夫（Imane Khelif）被取消世錦賽決賽資格而痛失銀牌，該國媒體報導她是睪酮超標的生理女性。國際拳總IBA主席主席克雷列夫（Umar Kremlev）在通訊平台Telegram指稱「有些男性拳手假扮成女人參賽，意圖欺瞞他們的對手」，根據DNA檢測，一些試圖參賽的女拳手擁有XY染色體（男性），而不是女性的XX染色體，這些人已被擋在本屆賽事之外。克雷列夫寫道：「IBA支持公平公開的競技！」

世界水上運動總會、世界田總接連強化對跨性別選手的管制，田總主席柯伊（Sebastian Coe）宣布無論睪酮濃度，不再允許跨性別運動員參加頂級女子田徑賽事。明確指出「自今年3月31日起，曾經歷男性青春期的跨性別運動員，將被排除在女子世界排名比賽之外。」世界水上運動總會去年6月已表達過相同的立場。

這些一連串的嚴格禁令激怒了LGBTQI+團體以及跨性別運動員，許多跨性別運動員是在成年之後才投入女性運動，這也表示他們無法依據自己的心理狀態選擇參賽，人權遭到漠視。因此柯伊也提到，世界田總將成立一個由跨性別人士領導的工作小組，持續關注未來的科學發展。

職業拳擊聯盟WBC總裁蘇萊曼（Mauricio Sulaiman）今年初也宣布，男女賽事一律依照拳手「出生性別」來區分。無論是女跨男、男跨女，他們都不允許對戰生理性別不同的異性對手，也不容許有灰色地帶，因為職業女子拳擊是比較可能造成傷害的競技（不戴頭盔）。