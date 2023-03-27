日盛上選基金研究團隊表示，美國聯準會3月決議再度調升政策利率1碼至4.75～5％，符合預期。而美國財長葉倫重提財政部會採取強而有力行動確保美國人民存款安全，降低市場對金融業流動性風險擔憂，投資信心因此再獲支撐。

在原物料基期墊高及近期的金融業紛擾下，聯準會前述利率決策並不意外，預期去年帶來紛擾的最大變數「通膨／升息」，今年上半年將逐漸消失。短期市場投資信心雖可能因歐美金融業紛擾而出現震盪，但下半年在預期景氣可望逐漸恢復下，中長期表現並不看淡。

日盛上選基金研究團隊指出，美國總體利率環境因近期地區性銀行擠兌，反而較今年初時樂觀，對風險性資產評價有正面效果。基本面仍著重觀察庫存去化問題，目前觀察大部分公司仍要到第二季底才有機會將庫存降到健康水位，下半年展望強勁。

產業方面，日盛投信對於電子股看好半導體先進製程、矽智財、伺服器供應鏈，傳產則看好水泥、鋼鐵、重電、工具機、汽車、化學原料及觀光等成長產業。