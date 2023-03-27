長年在台灣生活的德國正妹雷堤娜表示，她發現台灣有10大文化很奇葩，包括家戶都有裝鐵窗、貓狗外出坐嬰兒車、台灣人喜歡搭電梯、很重吃、愛看醫生、學生超愛去補習班、大太陽撐雨傘、什麼事都會叫警察和超級愛排隊等，直呼「台灣真的很妙」，影片曝光後，讓大批台灣網友狂點頭，直言無法反駁。

雷堤娜日前於個人YouTube頻道指出，她6歲就和父母來台灣生活，觀察台灣有10大文化讓她覺得很奇葩，她第一個點名鐵窗，她表示，剛來台灣看到家家戶戶都有鐵窗，父母都認為很奇怪，每個人的家裡都像監獄般，幾年後她出國再回來台灣，對台灣家戶都裝鐵窗仍感到無解，認為台灣是安全的國家，若1至2樓裝設還可以理解，但就連高樓15樓也加裝鐵窗，「台灣的小偷是蜘蛛人嗎？」

雷堤娜指出，第二點是嬰兒車裡坐小貓或小狗，無論怎麼把毛小孩當家人，但狗就是要在外面奔跑，貓就是需要在家裡，如果有要去百貨公司購物需求，就應把毛小孩安置在家裡。第三點是她發現台灣人不太喜歡走路或走樓梯，最明顯的就是搭捷運時，多數人都是搭乘電扶梯，即便排隊上電扶梯的隊伍很長，大家也不會想要走樓梯。

雷堤娜說，第四點是吃的文化，她觀察到台灣人很重吃，人與人見面經常問候對方「你吃飽了嗎？」、「中午吃什麼？」、「晚餐吃什麼？」或是約見面就要約餐廳吃飯，且出去玩的行程都是以吃為主。第五點是超愛看醫生，發現台灣人不論身體有何病症，都要去看醫生，但她說這也不是件壞事，畢竟台灣有健保，所以大家才能這樣，若是在國外根本不可能。

雷堤娜表示，第六點是補習班，她認為補習班真的很神奇，她直言「在學校學不好的東西，去補習班就會學好嗎？這不是本末倒置嗎？」她還提到台灣人無論有無下雨都會撐雨傘、什麼事都會叫警察，還有非常喜歡排隊，她說台灣人真的好愛排隊，這是台灣獨有的文化，「只要看到有人在排隊，99%是台灣人吧！」

雷堤娜說這些文化都是有連貫性的，因台灣人怕死，所以愛看醫生；台灣人愛吃，所以愛排隊，直呼「台灣真的很妙。」但她也強調這是台灣獨特的文化，是好是壞不好說。

影片曝光，台灣網友也紛紛留言，「我的天啊⋯妳講的話實在太實在了」、「本來想反駁些什麼，結果發現我無法反駁」、「我是台灣人，但是我非常非常贊同妳對台灣的看法，奇葩的台灣現象有待台灣人去改進」、「完全認同妳長年對台灣人的疑惑」。