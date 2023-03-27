Bron says he went to the “LeBron James of feet” after two doctors recommended season-ending surgery 😳 pic.twitter.com/R3fHCE5L4c — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2023

38歲的「小皇帝」詹姆斯果真是「魔鬼生化人」！詹姆斯27日賽後受訪坦承，自己右腳肌腱已經斷裂，至少兩名醫生都跟他建議，必須要接受手術修復，提前宣告本季報銷，沒想到他不僅沒有接受手術，今天還提前宣告復出，復原速度連醫生都感到驚訝。

「我的肌腱斷裂了，這種傷勢通常需要超過4周時間恢復，醫生告訴我，我的復原速度是他們看過最快的，」詹姆斯說，「兩位醫生曾建議我動手術，這可能造成我的球季結束，但隨後他們看了『勒布朗詹姆斯的腿』，才確定我可以康復，我會在賽季結束後做核磁共振，藉以判斷要不要手術，但現在我確定不需要。」

談到自己今天在場上的狀態，詹姆斯說：「我感覺還可以，但很顯然節奏是最重要的，在比賽當中我有一兩次的突破，控球也出現失誤，因為球離我有點遠了，當然還有好幾次出手的感覺不如以往，但大家必須要知道，我先前整整缺席了4周。」

目前湖人戰績37勝38敗，位居西區第9位置，剩下7場例行賽看來詹姆斯勢必場場先發才行，否則一不小心，湖人還是有可能掉到西區第11的無緣附加賽悲慘窘境，問題是詹皇接下來是否可以早日找回應有狀態。