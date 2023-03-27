普發6000元登記入帳分流已於昨天結束，今天（27日）起到10月30日不限身分證尾數，隨時上網登記，3月31日前完成登記者，最早4月6日起入帳，數位發展部提醒，今晚10點官網將系統維護，若暫時無法使用民眾不用緊張。此外還有ATM、郵局領現方式，ATM是4月10日起在指定金融機構ATM插提款卡開放領現，準備提款卡，輸入身分證字號、健保卡號即可領現，郵局則是4月17日臨櫃領取，只需帶健保卡或身分證。

另外，還有直接入帳、造冊發放的方式，領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，6000元直接入帳，造冊發放則是屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉等特定偏鄉。《中時新聞網》整理普發6000元相關問題，供民眾參考。

普發6000元分5種管道領取。(翻攝自全民共享普發現金登記網站)

●領取資格

我國國民；政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬；大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者；持永久居留證的外國人；取得居留許可的無戶籍國民皆可請領。如果是今年10月到12月出生新生兒，可在明年1月31日前至郵局領現。

● 普發6000元領取管道

1、登記入帳

時間：今（27日）起到10月30日不限身分證尾數，隨時上網登記，4月6日起入帳。

方式：上網進入官網後，輸入身分證字號、金融機構帳號及健保卡號，確認資料無誤，送出後即完成登記，3月28日起開放查詢。

2、ATM領現

時間：4月10日起開放領現

方式：限本人領取，未滿13歲者可由父母或監護人代領，將本人或代領人的提款卡插入指定金融機構ATM機台，輸入提款卡密碼，輸入持卡人身分證字號或居留證號、發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6000元。

開放ATM領現金的金融機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、玉山、台新、中信、郵局等，目前正陸續增加中。

3、郵局領現

時間：4月17日起開放領現

方式：郵局臨櫃辦理，只需帶健保卡或身分證、居留證擇一。且皆可代領，代領要攜帶領取對象的健保卡、受託人身分證明文件（身分證或健保卡、居留證）。

4、直接入帳

時間：4月6日

方式：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群無須登記，直接匯入帳戶。

特定族群4月6日起6000元直接入帳。(翻攝自全民共享普發現金登記網站)

5、造冊發放

時間：4月6日起兩周內

特定偏鄉，包含屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，至當地派出所或分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。