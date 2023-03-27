許多人買房、租屋多少會參考風水，擔心影響運勢。豊寓島嶼風水顧問高宏寓列出10大風水上應迴避的嫌惡設施，提醒大家「再便宜都不要買」。

●牽鼻水

兩山夾一水，猶如水牛被人拉著鼻子走一樣，牽去不回頭，屬聚陰之地。易諸事不順、久病不癒。

●天斬煞

住宅面對於兩棟高聳大樓之間的棟距夾縫而形成的煞別，長時間遭受風水上常見的壁刀正切及風煞破壞，更嚴重的像把鋒利的刀將住宅一剖為二，居住者易有無端是非、血光傷疾、事業財運遭逢巨變。

●攔腰煞

於高架橋、交流道、捷運或高鐵軌道等建設旁，開門（窗）見煞，易干擾影響身心靈，長久易造成抑鬱、是非橫禍不斷，地靈磁場不穩，形成無形的壓迫。

●埋兒煞

「兩高夾一低，一世受人欺。」屋宅四周深陷高樓之中，易造成採光不良、通風不順、濕氣過重，前途易受阻、遭連累；陰氣過重，也會呈現死氣沉沉沒有活力。

●孤風煞

孤風煞亦稱為｢沖天煞｣，是矗立在矮房中獨一無二的超高大樓。「孤峰獨聳」易犯風煞、財來財去、無法藏風聚氣，易形成孤獨寡丁，財去人散。

●反光煞

商業大樓的玻璃帷幕建構外牆，經陽光折射後直接反射至鄰近住家，造成易怒體質、精神無法集中、爭執不休、運勢走下坡。

●反弓煞

反弓煞在風水學上是大凶，易有血光之災或家運破敗。無論是道路或河流，如同彎刀般無形煞氣，直衝破害。

●退龍格

住宅或商辦的地勢前高後低，氣流不入門，地勢不穩，家運一代不如一代。

●退官煞

住宅外牆老舊、破損剝落、斷簷殘牆等不吉現象，其宅氣已敗之兆，易造成居住者家運衰退、勞心勞神。

●無尾巷

所謂的無尾巷又稱死巷，坐落於巷底的房子，與巷子形成正沖，尤其是末端兩側的屋宅。巷口越長煞氣越重，易造成溝通上出現鴻溝、有官司訴訟。

高宏寓指出，以上煞方，住宅對應到流年沖剋害破刑更為嚴重，可能影響身體各部位：心臟血液循環、心悸、脊椎腰椎、肝臟、腦神經衰弱、坐骨神經等，宜找專業地理師破解，倘若遇三煞方（病體方、官符方、最凶方）則無解，建議搬遷為宜。

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