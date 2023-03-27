小編今天（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。目前美國2年期公債殖利率降到4％以下，造成多家大型行庫在債券投資上碰到二個困境，一是措手不及、來不及買，二是難以避險，必須在雷聲不斷之下，仍得配置一定部位的金融債券，並且採取只投資「主順位債券」的方式來避雷。

【1】美公債殖利率降太快 銀行措手不及

盤點各大行庫今年海外債券投資計畫的執行，以一銀布局動作最快，第一季已加碼全年預定目標的8成之多，尤其趕在美國政府公債殖利率大跌前已加碼完畢，可說發揮最大的鎖利效果。一銀內部統計，除已超前進度在第一季完成加碼，其中美國政府公債買進大約占4成左右，且大部分都放在AC，尤其現在美國政府公債的殖利率近二周來重挫百餘個基本點之際，提前加碼到位的「鎖利」效果更顯著。

【2】央行示警美元主導地位受威脅

俄烏戰爭迄今未歇，俄羅斯加強與大陸合作，近來動作頻頻，市場關注長期以來的美元主導地位是否生變。對此，中央銀行發布報告示警，主要國家凍結俄羅斯外匯存底，禁止俄部分銀行使用SWIFT系統，形同將美元「武器化」，未來國際貿易可能朝非美元等其他通貨計價發展，美元全球通貨主導地位恐受威脅。

【3】特斯拉新難題 潛在買家卻步

市場普遍認為，電動車最終將成為個人交通工具市場的主流，不過瑞銀（UBS）最新調查發現，有意購買電動車的潛在買家略低於去年，成本為買家最大的顧慮。買家的遲疑成為特斯拉和其他電動車製造商的新難題。

【4】12檔去年獲利創高 外資翻多

歐美金融機構暴雷聲不斷，歐洲主要股市24日全線大跌，美股四大指數開低走高，收盤不是翻揚收紅就是留長下影線，美股多頭力圖振作，台指期也從盤中重挫137點到收小跌37點。投資專家表示，外資回頭盤，季底作帳行情外資居重要關鍵，留意外資空翻多股。

【5】台股進逼萬六 緊盯3關鍵

台股24日刷新農曆年以來高點，步步進逼「萬六」關卡，外資看指數高點有望提前達陣，多頭氣勢能不能進一步加溫，法人密切留意三大關鍵因素：台積電挑戰「巴菲特魔咒」價位、人氣題材股輪動維持順暢、金融股反攻，三大關鍵若全數到位，可望助攻台股站上16,000點，後續想像空間大增。