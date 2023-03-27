總統蔡英文25日率行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、嘉義縣立委蔡易餘、陳明文與嘉義縣長翁章梁，前往嘉義縣朴子配天宮參拜，並為台灣旱情祈福，蔡易餘當日下午在臉書發文，稱蔡英文祈福沒多久之後就下雨了，這番言論遭網友砲轟「真的把我們百姓當笨蛋」。

蔡易餘25日po文表示，當天陪同蔡英文到財團法人嘉義縣朴子配天宮參拜，祈求早日普降甘霖、解除旱象，結果不到幾個小時就下雨了，為了證明所言不假，他還在留言區放了自己在雨中的影片。

對於蔡易餘的PO文，不少網友都來留言吐槽，「超好笑的，氣象局早就預測這星期六、日會下雨，是在演什麽？現在缺蛋缺電，也快點靠蔡的神力幫幫忙」、「我還以為是什麼邪教？ 原來是民進黨邪教，怪力亂神」、「缺水靠參拜？你們有發燒嗎」、「民智未開」、「可是氣象預報不是一個星期前就報會下雨了」。

另外，媒體人朱凱翔26日也在臉書粉專《不演了新聞台》針對此事狠酸，「這不是人家黑餘，這是蔡易餘自己發的。我說中華民國現在是政教合一了嗎？」

但也有綠營的支持表示，「蔡總統法力無邊總算下雨了」、「是不是應該要立一個蔡總統雕像，你每天三叩頭跪拜，這樣嘉義天天風調雨順」、「蔡總統這麼厲害怎麼不早點來」、「好厲害，風調雨順，祈雨成功」。