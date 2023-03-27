一輛黑色轎車行駛時與右側白色轎車並排一段時間，白車輪胎突然脫落，飛至黑車車底，黑車瞬間被彈到空中翻轉後墜地，驚悚畫面曝光，該「肇事輪胎」後來還「回頭」撞黑車；汽車媒體人「Andy老爹」分享影片呼籲駕駛定期保養維護輪胎，盡量別與其他車並排行駛。

汽車媒體人「Andy老爹」在臉書上曝光事發影片，一輛黑色轎車行駛在內車道時，左側一輛白色貨卡與其並排行駛時，白車的左前車輪突然脫離車身，飛至黑車車底，強大彈力讓黑車當場「往上彈起」180度轉向後重重砸向地面，車底朝上，車身零件炸裂四散，畫面相當驚悚。

一輛黑色轎車行駛時與右側白色轎車並排一段時間，白車輪胎突然脫落，飛到黑車車底，黑車瞬間被彈到空中翻轉後墜地，驚悚畫面曝光。（翻攝自臉書「Andy老爹」）

影片中白車的輪胎因不明原因突然掉落，還直接飛到左方黑車下方，造成黑車也失控翻覆，該「肇事輪胎」最後還滾回黑車旁撞擊車身；「Andy老爹」發文稱輪胎、輪框的保養維護真的很重要，千萬不要小看這些小地方，「另外也建議行進間，盡量不要跟別車並排行駛，因為他車發生意外時，很容易會被波及」；影片發生地疑似在國外。

其他網友留言「原來電影跟遊戲都是真的！我以為都是特效畫面」、「要就比他慢不然就超過他」、「竟然輪胎還回來補一槍，這什麼概念」、「大車輪胎如炸彈，高速公路、一般路都離大車遠一點」、「這顆輪胎真的不放過這台車」、「輪胎怨念很深，後面還跑回來補一刀」、「好寫實的電影...這好扯直接飛起來」。