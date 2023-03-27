「偶像劇教母」柴智屏發掘多名台灣偶像藝人，製作過多部經典綜藝節目、偶像劇和知名賣座電影，影響力相當廣大。豈料，她於昨(26)日在臉書透露一位交情深厚演藝圈好友去世，「去年7月你跟大家聚餐 ，聲音宏亮，活力充沛，大聲的唱歌，怎麼就這樣突然的走了？」，定睛一看離世好友竟是《流星花園2》導演麥大傑，不少明星紛紛留言悼念。

柴智屏開頭先是無法置信寫下，「怎麼可能呢！去年7月你跟大家聚餐，聲音宏亮，活力充沛，大聲的唱歌，怎麼就這樣突然的走了？」柴智屏回憶當年，「麥大傑導演，在拍攝2002年流星花園2時，為公司做的所有努力與付出，靈性安息，一路好走！」

此外，藝人郎祖筠也於26日深夜臉書po文悼念，她筠難過表示：「再過兩周就是你的生日，怎麼就等不及呢...願你安息，一路好走，你的人生大戲，殺青了。」回憶起初識，郎祖筠透露自己還是菜鳥時，對方已經是知名導演，「一則突然應廠商臨時改詞的廣告，好強的我，躲在九人巴後，把自己氣哭了，你默默坐在身邊，輕聲安慰的畫面，還歷歷在目。」

事實上，66歲的麥大傑是名香港導演，過去在台灣曾拍過《流星花園II》、《愛情兩好三壞》和《幸福捕手》等偶像劇，也曾導過多部著名電影作品，包含《妖獸都市》、《又見一簾幽夢》。麥大傑受訪曾笑說，「每月台灣、香港兩地奔波，我到香港拍戲，大家說我是台灣導演；在台灣拍戲時，別人說我是香港導演，不過到大陸拍片時，大家難以辨別我的身份，我笑自己是地球人」。