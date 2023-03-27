為了減重，許多人採行168、186進食法，有些人認為有效，但有些人認為無效、甚至有害健康。最新研究發現，相較於時間限制，熱量限制更有助於減重及治療脂肪肝。國內醫師表示，最重要的還是每天的熱量攝取的控制，而非進食時間。

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢在其臉書粉專表示，限制時間進食的168斷食法，即集中在一天8小時內進食、其他16小時禁食，近來被認為具有減重、改善免疫力、提高代謝等效果，今年剛發表在JAMA Network Open的一項研究發現，限制每天熱量攝取才是治療脂肪肝的關鍵，此研究結果也與去年發表在《新英格蘭雜誌》的結果一致，也就是，限制每天熱量攝取再加上時間限制（168飲食）「不能」進一步改善體重、體脂及代謝風險因子。

他說明，上述兩項研究均指出，限定時間進食（Time-restricted Eating），例如168、186、204飲食，並非減重關鍵，最重要的還是每天熱量攝取的控制，而非進食時間。

李柏賢說明，今年發表於JAMA Network Open的研究，是選擇88位肥胖且合併非酒精性脂肪肝病的受試者，將之分為2組，一組只限制每日熱量攝取，一組限制熱量並限制進食時間，在半年及1年後評估結果發現，「熱量限制組」和「時間限制組」的參與者在研究結束時，體重分別減少7.8公斤和8.4公斤，也各有49%和33%擺脫脂肪肝，由此看來，「時間限制組」在治療脂肪肝上似乎成果更差。

他並表示，新研究發現，2組參與者的肝內三酸甘油脂、肝硬度改善幅度、體重下降、脂肪肝消失率都無差異，「顯示限制每天熱量攝取，才是治療脂肪肝的關鍵。」