由宋慧喬領銜主演的Netflix韓國影集《黑暗榮耀》，開播以來話題不斷，在第二部上線後，更再度引起網友熱烈討論，讓劇中演員名氣水漲船高。其中，飾演最大反派「朴涎鎮」一角的女星林知衍，精湛又自然的演技讓她攀向事業巔峰，成為各大節目訪談嘉賓。而她近日接受《News Room》訪問時，也聊起了當時拍攝時的背後祕辛。

林知衍在節目中透露，自己所飾演的「朴涎鎮」是個需要投入很多情緒的角色，雖一生氣就能馬上發洩出來蠻痛快的，但實際上劇中人物的個性與本人有極大反差，加上劇中有許多大吼大叫及不停抽菸的場面，讓她下戲後回家經常自我懷疑「我的脾氣原來就這麼不好嗎？」甚至還多次拍到失聲，她才驚覺拍攝過程中消耗了許多精力與情緒。另外，林知衍也提到原本很討厭自己濃密粗厚的眉毛，如果沒有好好整理很容易顯得俗氣，沒想到在劇中卻成為一大特色，在演出各種表情時，眉毛細微的變化也讓她因此活用在角色當中。

林知衍在受訪時坦言，她從小就對戲劇充滿熱情，在高中時想念藝校卻遭父母強烈反對，因此只能乖乖就讀一般的高中，但心中對於戲劇的熱情始終沒有改變，最後在大學時期以優異的成績考上藝術綜合大學，以行動證明自己的實力與熱忱才成功說服爸媽，最後在2011年以電影《Dear Catastrophe》順利出道，如今首次演反派就備受高度肯定，也令不少影迷相當期待她未來的發展。

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