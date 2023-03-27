藝人錦雯以「錦繡二重唱」出道，天生好歌喉引起不少粉絲關注，隨後轉往戲劇及主持領域，也繳出漂亮成績單，近年雖鮮少以歌手身分出現在螢光幕前，反倒在Tiktok開直播展現好歌藝，不過日前帳號遭到停權，讓網友質疑是否為「陰謀論」，對此，錦雯發聲明強調「切勿政治炒作」。

錦雯近年演藝事業不穩定，加上投資餐廳被騙，積蓄化為烏有，原本計畫演出八點檔，全遲遲無下文，就連發行個人單曲，都因為大環境不好，接不到活動演出，只能過著有一餐沒一餐的生活，後來發現很有多熱愛音樂的朋友，會在Tiktok分享作品，便砸下大筆經費將音樂器材升級，豈料帳號因違反規定慘遭封鎖，讓她忍不住痛批：「你把我的帳號說停就停，我的很多創作跟珍貴的影片，還有收益都在裡面，你有想過我有多錯愕多難過多悲傷多無奈」，要求平台必須給個交代。

對於錦雯抖音帳號無故被停權，讓不少網友質疑是否有「陰謀論」?對此，錦雯再次發出聲明強調：「這次的TikTok事件，很單純就是帳號不明原因被停權，目前等待回應中，請不要拿此話題作為政治炒作 」，更表示就算不能做直播，想做的公益、帶媽媽到處走走的計畫，還是會持續做下去。

錦雯高EQ面對Tiktok遭停權一事。 （圖／黃錦雯Fiona臉書）

對此，網友紛紛留言：「我們都到這個年紀了，真的就是努力把生活過好就好了 」、「換來yt或圖奇直播上影片啦」，藝人蔡佳宏也留言打氣：「做妳自己，因為妳的真誠，無人能取代」，對於所有人的關切，錦雯也發文回覆：「今天會成為明天，明天要是最好的今天，所以今天就要努力，過好每一天」，高EQ面對迎來的種種難關。