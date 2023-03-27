女星蘿莉塔在今年元旦接受男友戴偉智求婚，並在一個月後的情人節當天宣布懷孕喜訊，可以說是雙喜臨門，不過她在日前受訪時坦言目前還未與未婚夫登記，原因竟是男方想「殺價」外遇須賠償300萬的婚前協議，引起蘿莉塔不滿。

根據《聯合新聞網》報導，蘿莉塔坦言，起初規劃事先買房才會開始備孕，怎料孩子就先來了，她表示，兩人在得知懷孕時都非常驚訝，她先前還給對方打過預防針表示，指出年紀已經不小加上經期不準，因此可能不會有孩子，接著，蘿莉塔提到，目前兩人還未登記的原因是卡在婚前協議。

她解釋，因為婚前協議中，她要求若是外遇將要給對方300萬，但未婚夫竟像她殺價 ，詢問可不可以少100萬，200萬就好，一番話聽在蘿莉塔耳裡相當傻眼，更直呼對方一殺價就讓她感到不舒服，甚至覺得「你是不是有這念頭才會想跟我殺價」，畢竟自己未來沒有出軌想法，因此不會想殺價賠償金額，兩人也為此有些爭吵，而之後未婚夫態度也有放軟，但目前婚前協議仍未協調好，希望能在女兒出生前搞定。

事實上，蘿莉塔與未婚夫是在2016年9月播出的《小明星大跟班》中相遇，然而，當蘿莉塔結婚消息曝光後，收到許多網友私訊及留言「一定很快會離婚」，對此，蘿莉塔也發文坦言，這些事自己也有想過，但「感情的事本來就很難講，所以我絕不會打包票我一定從此就幸福快樂或天長地久，我只想把當下的喜悅分享給大家，如果未來能很幸福當然最好，沒有的話也是人生」。