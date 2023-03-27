哥倫比亞籍45歲樂壇天后夏奇拉（Shakira）在全球擁有超高知名度，是史上獲獎最多的拉丁女歌手，她與小10歲的西班牙足球明星傑拉德皮克（Gerard Piqué）交往近12年，共同育有2個兒子，沒想到日前夏奇拉透過冰箱裡的果醬發現另一半出軌，兩人因此分手，沒想到皮克日前接受採訪時被問到此事竟語出驚人，近日還傳出他的媽媽為了替兒子隱瞞出軌，甚至還跟夏奇拉大打出手，再度引發話題。

根據外媒報導，皮克的母親塞拉特伯納烏一直都知道兒子背叛夏奇拉，甚至還替兒子隱瞞出軌的事實，而當皮克與克拉拉（Clara Chía）交往時，還一直躲在父母家中，避免被人發現，但之後還是被夏奇拉因冰箱裡的果醬而抓包。報導中也提到，有目擊者指稱當夏奇拉得知皮克出軌之後，曾與皮克的母親發生爭執，最後還引發肢體衝突「伯納烏當著孩子的面，給夏奇拉一拳」，讓夏奇拉心寒到底，兩人也就此分手。

根據西班牙《馬卡報》報導，夏奇拉是因一罐果醬意外發現男友出軌。夏奇拉在一次出差後發現家中的果醬被打開食用了，但皮克做為職業球員會嚴格的控制飲食從來不吃果醬，夏奇拉發現後請來私家偵探調查，發現小三在家中留宿還吃了早餐，夏奇拉雖沒有出面證實這個消息，但她曾表示只要打開冰箱就能發覺家中發生了什麼，並在新歌中猛酸前男友，被不少粉絲認定是因皮克偷吃導致分手。

沒想到皮克日前接受採訪時被問到此事，竟表示「我只想忠於自我」，近日更大方在個人IG上與克拉拉曬恩愛公開戀情，讓粉絲替夏奇拉感到不值。