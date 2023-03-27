在醫療團隊建議下，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）中國之行先是將出發日期從25日延到26日，期望他能從肺炎康復，但25日重新評估後，決定取消訪中行程。

據魯拉顧問、前外交部長阿摩林（Celso Amorim）指出，政府正與中國當局就會晤最佳日期協商。

巴西政府認為魯拉對中國的訪問極為重要，因為中國是巴西主要貿易夥伴。

除了兩國經濟關係外，魯拉還希望與中國國家主席習近平討論結束俄羅斯和烏克蘭戰爭解決方案，全球治理問題及聯合國安理會新藍圖的可能性。

魯拉原本也打算利用訪問中國期間，出席由前巴西總統羅賽芙（Dilma Rousseff）接任巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家新開發銀行（NDB）新行長就職典禮。

但原訂27日抵達至31日對中國的訪問，因魯拉被診斷罹患A型流感引發細菌性和病毒性支氣管性肺炎後取消。

魯拉主治醫生卡里爾（Roberto Kalil）今天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問指出，魯拉已經77歲，但總體健康情況良好，每天都在進步，估計未來一週可以恢復活動。

今天上午中國政府向魯拉發出慰問電，祝願他早日康復，並表示對取消這次訪問理解和尊重，但沒有提及新的訪問時間。

魯拉取消中國之行也推遲兩國在所謂「戰略夥伴關係」中邁上新台階。已先行率領一些巴西企業界人士前往中國的農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）表示，魯拉延後訪程「不會有太大影響」，魯拉和習近平原定28日會面簽署所有合作協定仍將在未來簽署。

法瓦羅指出，這次前往中國的巴西企業家將在下一次習近平與魯拉會晤時再次被邀請，因中國經濟甚為依賴國家政府，當北京在政治上支持外國元首及隨行的企業界代表時，往往可以促進與中國企業高層的業務往來。（編輯：陳惠珍）1120327