為確保國中小本土語文教學品質，教育部辦理「本土語文（閩南語文、閩東語文、客語文）直播共學試辦推動計畫」，111學年除辦理閩南語文、閩東語文、客語文外，更加入原住民族語文擴大辦理，跨足全台22縣市、近900所學校、超過1萬名學生參與。

配合《國家語言發展法》上路，111學年起，本土語文全面納入國小、國中7、8年級及高中部定課程。對此，教育部國教署自110學年起委請台北市立大學辦理「本土語文（閩南語文、閩東語文、客語文）直播共學試辦推動計畫」，透過「遠距直播共學」模式，鏈接偏遠地區學生的本土語文教學。

教育部國教署說明，110學年度試辦期間，共計41所學校參與試辦；111學年則有全台22縣市、近900所學校、超過1萬名學生參與，並有228位優秀教師加入計畫，每月進行定期線上共備會議，持續精進教師專業知能，打造本土語文無地域差異的學習環境。

在直播共學計畫執行時，參與學校教師表示，直播共學是教學新體驗，設備齊全讓教學可不受地域空間限制，在內容上也可以加入多樣化的素材，讓課程更具彈性且豐富。

此外，參與計畫的客語文老師分享，授課時，發現少數學生因興趣選習客語文課程；在課堂中，除了語言學習，認識生活中的客家文化也成為學生們的學習題材，他們會自發在生活中搜集及發現客家元素，並透過直播共學課程即時互動討論，激發多元文化思考，課堂學習效果比預期中來得更好。

教育部國教署表示，將持續彙集優秀教師的專業能量，協助更多有本土語文直播共學需求學校組成共學聯盟，確保學生學習母語的權益，讓學生在未來使用語言溝通的範圍更寬廣，認知多元語文文化及自我身分認同，並獲取就業所需知識。