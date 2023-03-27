位於北市中山區的錦新大樓35年奪25命，詭異傳聞不斷，有「台北第一凶宅」之稱，上周二（21日）又傳出有女子墜樓事件，再度引發關注，一名房仲昨PO文表示，錦新大樓3樓有一間9坪大、2房1廳1衛的房子要出售，開價578萬元，若是買下來出租用，投報率很高，貼文引發熱議，網友紛紛留言「這種物件不能貸款，價格比鬼還兇」。

一名房仲昨（26）日於臉書社團《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進》指出，手上有一個新的拋售案件為屋齡36年的北市錦新大樓，位於3樓的房子，室內坪數是9.76坪、格局為2房1廳1衛，開價578萬元。

房仲表示，房間皆有開窗，超低公設比，且大樓有代收信件和包裹，也有定點收垃圾，距離捷運中山國小站僅300公尺，走路約5分鐘，但他強調這間是「鬼屋」。

貼文曝光，引發網友關注，「我不敢買」、「最有名的大樓，還可以有這個價，感覺人命真不值錢」、「一坪50幾萬，好兇」、「這價格比鬼還兇，還不能貨款」、「很狠的價格」、「這價格是多不想成交」、「凶宅界天花板」。

也有人說這價格，屋主是被鬼遮眼，一坪賣15萬比較合理，「不過我肯定屋主的用心，把內部整理得不錯，若這裡租我一個月6千我可以接受。」對此房仲則說，「這邊投報率很高哦！目前有租客價格是您說的3倍」。