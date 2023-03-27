2023年第一場臺東慢食節，4月29、30日將於臺東森林公園舉辦，以「晨食餐桌」為題，請你來嚐嚐最有活力的臺東晨間料理！

臺東人的早餐，從來都不簡單！當麵包配咖啡已成為全球化早餐樣版、連鎖速食早餐店遍布臺灣大街小巷，「晨食餐桌」將帶大家重新發現這片土地上豐富多元的早餐風貌。各路臺東廚人齊聚臺東森林公園，不但重新詮釋傳統滋味，也分享自家私房早餐記憶，研發出具有慢食精神的「慢而美」早餐饗宴。除了小米酒油蔥粿、漁港風味魚羹、荖葉豬油拌飯、刺蔥海鹽鹹司康、部落手沖咖啡、台11線公路早餐盤、臺東在地可可水果三明治……等等充滿創意的料理，紅茶豆漿、花生米漿......這些早晨常見飲品，也變成令人驚艷的冰棒與冰淇淋。廚人也用在地食材結合異地文化，推出港式混醬腸粉、融入燒餅油條的法式甜點、澳式肉派左水果沙拉等等，站在臺東向世界說早安！

在地小農也一起響應本次慢食節，除了能在主題攤位上吃到臺東物產做成的料理，還能直接選購優質好食材、帶回家做出自己的滋味！歡迎臺東人來重溫記憶中的早晨舊時光，更邀請旅人用味蕾來體驗臺東的朝氣蓬勃，用一天的第一餐，開展深度認識臺東的旅程。

而為了讓國際旅客有賓至如歸的節慶體驗，慢食節現場將有雙語化服務，場域中規劃有英文指示、店家料理英文介紹、講座翻譯、掃碼聽英文語音導覽......等等。在《晨食餐桌》登場之前，首次的「臺東國際慢食論壇」也將在 4/28 於臺東縣政府大禮堂舉辦。來自義大利國際慢食組織總部、以及菲律賓、印度、馬來西亞的國際慢食實踐者代表，齊聚分享世界各地的慢食推動經驗，讓臺東成為與國際慢食運動對話、鍊結南島文化的新基地。報名詳情請上「慢食臺東」臉書粉專與官網。(臺東縣政府廣告)

＊臺東慢食節「晨食餐桌」

＊時間：2023/4/29(六)-4/30(日) 9:00-14:00

＊地點：臺東森林公園

臺東慢食節店家推出各種跨越族群、結合傳統與當代的晨食料理，例如這道以排灣族傳統酒麴自製饅頭做成的「Pikak堡」。(臺東縣政府 提供)