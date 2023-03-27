蘋果執行長庫克近日出席中國發展高層論壇，他接受媒體訪問時罕見透露自己的生活作息，每天清晨3：45就起床、睡足7小時，引發外界討論，財信傳媒董事長謝金河撰文分析成功人士的生活作息，像是環球晶董事長、人稱晶圓女王的徐秀蘭生活也維持紀律。

謝金河在臉書發文指出，庫克在北京蘋果門市考察業務大受歡迎，他強調今年是蘋果進入中國的第30年，蘋果和中國共同成長，顯示庫克在極度看好印度市場之際，也努力經營中國市場，展現他柔軟的身段。

值得關注的是，庫克近期受訪時透露他的生活作息，每天晚上9點前睡覺，隔日清晨3：45起床，每日睡足7小時，起床後要回800封電郵，又看蘋果用戶對產品的意見，然後到健身房，用Apple Watch記錄每天的運動量，接著早餐吃無糖杏仁奶及麥片、蛋白炒蛋，大約在早上8點以前進公司。

謝金河進一步表示，庫克生活規律的一天，令他想起環球晶董事長徐秀蘭，終身未婚的她每天3:58起床，比庫克晚13分鐘，同樣回覆客戶電郵，和90歲的媽媽一起吃早餐，再開車到公司，這樣的生活節奏幾十年不變，也開創了她在矽晶圓領域的女王地位。

謝金河文末總結，成功人士的生活千篇一律，他們都有生活紀律，作息有節奏，飲食、運動都兼顧，也許這是值得大家重視的新典範！