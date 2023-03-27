「疑美論」相關話題持續在國內引發討論，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）日前受訪表示，言論自由的部分精神，就是要保護懷疑論。相關報導經轉發至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，有人更笑稱，綠營側翼準備要去出征AIT了。

針對近期台灣出現的疑美論，孫曉雅23日接受訪問時表示，比起反美，此刻她在台灣看到的，更像是一種對美國的質疑，而發表反美言論和質疑美國，是很不一樣的事。孫曉雅並指出，她的工作就是要消除、或是證明自己不須被質疑，而不是批評質疑者說的都是假消息。

對此，鄉民們稱讚孫曉雅的發言「老派知識份子就有這風骨」、「美國人對言論自由的理解果然比較深刻」，並嘲諷「這下看陳建仁在質詢時，要怎麼反嗆立委了」、「塔綠班的假民主連美國都看不下去」、「側翼要去出征AIT了」。

另外，資深媒體人錢怡君昨（26）日在其主持的政論節目《TVBS戰情室》表示，孫曉雅的說法打了蔡政府一個耳光，因「不能質疑美國」的說法，與言論自由是有牴觸的。錢怡君也反問，連宗教領袖都會被人懷疑了，為什麼我們不能懷疑美國？