想找到適合自己的對象不容易，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中點名天蠍座、雙魚座及金牛座，今年在感情方面會有收穫，可以遇到良人，提醒這些星座的人好好把握。

Top1：天蠍座（主動出擊締結良緣）

今年天蠍座的生活非常忙碌，不只工作忙，朋友邀約活動也多，家裡之間互動也頻繁；因此認識新對象的機率大增，不論想遇到感情上的對象，或工作上的貴人，主動出擊都能締結良緣。

Top2：雙魚座（甜蜜戀情閃瞎眾人）

單身的雙魚座今年可能會透過朋友介紹而認識新對象；若是已經有對象的雙魚座，覺得感情平淡的話，今年會是感情回溫的一年。

Top3：金牛座（黃金桃花不要錯過）

金牛座今年桃花運旺，不過自己要設定一些條件，如果不挑的話，可能只能找到一般的對象；把自己條件拉高一點，有機會遇到「黃金桃花」，對方經濟條件讓人滿意。

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