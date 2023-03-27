無人機大廠雷虎科技（8033）27日表示，公司特別在嘉義亞創中心雷虎科技三樓研發場域，協同台灣知名群飛群游廠商-台灣希望創新公司，向國防部及中科院長官介紹，並正式對外發表無人潛艦原型機海狼號Seawolf 400 AUV系統。

新的無人潛艦原型機海狼號Seawolf 400 AUV系統，長度達4公尺，重量約1,000公斤，航速2～7節，潛航可達8～10小時，針對共軍建立新的不對稱作戰系統，以新型態的作戰思維，為國家國防安全，盡一份心力。

總統蔡英文25日親自到嘉義亞洲無人機創新應用研發中心，視察雷虎，及台灣希望創新暨創未來等無人機國家隊，並表達對無人機國家隊的支持，以利強化台灣不對稱作戰戰力。

因應中共軍演常態化，無人機國家隊成立後，有關政府針對無人機國防自主政策。蔡總統相當重視這段期間，無人機業者所遇到的問題，因此，特別南下嘉義亞創中心與無人機業者，面對面開會聽取意見。

雷虎科技表示，近年積極轉型至工業及軍用無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，去年及今年甫取得軍民通用T-400及軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格。

蔡總統25日與無人機國家隊座談會後，雷虎科技乘勝追擊，特別在嘉義亞創中心雷虎科技三樓研發場域，協同台灣知名群飛群游廠商-台灣希望創新公司，向國防部及中科院長官介紹，並正式對外發表無人潛艦原型機海狼號Seawolf 400 AUV系統。

雷虎科技表示，雷虎、台灣希望創新與中科院等多家廠商或單位，共同進駐嘉義縣政府設立的「無人機AI創新應用研發中心」，並持續投入研發，轉進軍工級產品。