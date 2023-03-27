產發局長陳俊安表示，這次除了市場處、商業處以外，還有文化局、體育局、觀傳局跟客委會及原民會都一起參與6000元振興計畫，透過不同面向促銷方案，激起民眾消費動力，預計規畫抽獎活動，最大獎預計是7位數獎金。

陳俊安也說，抽獎活動是4月初到5月底，但4月1日起的發票都可以登錄，系統4月中上線，採用多元登陸方式，不限定使用台北通，也會每周抽獎，消費滿200元可以抽一次，單筆上限抽100次，詳細6000元振興計畫周四會再公布。

陳俊安表示，這次活動總預算約千萬，目前需要追加減預算，會動用到二備金，預計會有12萬筆登陸，可帶來30到35億的經濟效益。至於是否會再推出熊好券，他則表示，沒有規劃要推出額外的消費券，因為耗費成本太高。

陳俊安說明，到時候商業處會跟商圈串連，市場也會推出滿千折百的活動，或是夜市可能發消費券，也會跟百貨業合作，這次活動剛好踫上母親節檔期，希望帶來加乘效果，這次找客委會及原民會一同參與，則是希望藉客委會網站或原民會市集，讓大家更認識他們規畫的商品。