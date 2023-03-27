新北一名人妻控訴與丈夫結婚4年，丈夫屢屢控管她的髮型，要求留長髮、不染髮，批評她短髮造型難看，2年前分居後她提出離婚，丈夫還傳訊息罵「以上是看到你更換頭像時心中的想法，對了補上一句，短髮看起來真醜真胖」，法官認為丈夫一再批評妻子外表，雙方已無互信互愛基礎，判准離婚。

妻子主張2人民國98年結婚後多次因婆媳問題、生活習慣等爭吵，丈夫會限制她剪髮、染髮，丈夫還會到聲色場所與其他女子曖昧，她在2年前與對方分居，丈夫仍會傳訊息批評她短髮造型難看，她最後選擇題告聲請離婚；丈夫則說他只是對2人的審美觀做溝通，並未限制或批評妻子外貌打扮。

丈夫否認與其他女子曖昧，分居後曾多次傳訊息關心對方，邀請參與婚姻諮商，認為兩方並無難以維持婚姻的重大事由；法官審酌2人對話，丈夫曾說「我講了多少次請你留長頭髮，請你不要穿耳骨…越說你越故意」、「婚後你第一次剪短頭髮的時候，我就再次跟你溝通，表達過我喜歡長頭髮；你的做法卻是一再的剪短甚至去染髮。

此外，丈夫曾說「那不是出軌，特種行業在拉客人」、「我不應該跟那種地方的小姐在LINE上面有曖昧的話語」，且妻子曾因此事有過輕生行為，後來妻子提出離婚，丈夫還說「以上是看到你更換頭像時心中的想法，對了補上一句，短髮看起來真醜真胖」，法官認為已損及互信、互愛基礎，造成婚姻破綻難以彌補，判准離婚，丈夫上訴遭駁回。