美時宣布，南韓食品藥物管理局(MFDS)已批准其Gabapentin 緩釋型日服藥片GRALISE SR，這是韓國第一個用於治療帶狀皰疹後神經痛(Postherpetic neuralgia, 簡稱 PHN)的緩釋型Gabapentin配方。GRALISE SR採用最新的技術使藥物可以更好被人體吸收，每天僅需服用一次、即可讓PHN症狀獲得一整天的控制，比傳統的Gabapentin速釋型藥物更為便利。帶狀皰疹後神經痛是一種感染帶狀皰疹病毒後、所引起的慢性疼痛症狀。中老年病患的痛苦感尤為明顯。

美時製藥總經理Petar Vazharov指出，很高興宣布GRALISE SR在韓國獲得此項505(b)2類的核可。隨著這次的核可，為我們日漸壯大的中樞神經系統產品組合增加了另一個有力的品牌產品，加速我們從單一學名藥到多元國際藥廠的轉型，並突顯美時推出差異化新產品的能力。