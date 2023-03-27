統振2022年合併營收為24.69億元、年減少17%，受惠於兩大利基事業營運穩健放大，貢獻營業利益1.53億元、年增加6.8%，加上匯兌利益0.57億元的注入，稅後歸屬於母公司淨利2.38億元、年增加47%，稅後每股盈餘(EPS)為2.73元、年增加47%，全年獲利創歷史新高。

統振表示，2022年在4月降低子公司達振的持股比例後，深化穩定現金流之兩大事業體，排除子公司達振業績下，2022年之營收比重分別為金融科技與通訊59%、流通31%，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下，效益逐步展開，創造2022年度總會員數大幅年增51%、全年匯款筆數亦大增35%，挹注金融科技營收較2021年成長35%，是貢獻公司2022年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達25%、6%、10%，分別較2021年的21%、5%、5%呈現三率三升。

展望2023年第一季，統振對於營運持樂觀看法。以目前金融科技的Quick Pay -外籍移工小額匯兌APP會員人數與筆數持續逐月墊高來看，將成為統振營運現金流穩健增加的重要關鍵，及流通與通訊事業體之業績貢獻，有助再次提升統振今年第一季獲利表現。

統振董事會也決議，擬配發每股現金股利2.1元，配發率達77％，以3月24日收盤價40元計算，現金殖利率達5.25%。