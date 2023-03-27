中美洲國家宏都拉斯昨（26）日與我斷交後與中國大陸建交，宏國官員表示，北京承諾支持宏國建設3座大壩及1條鐵路，宏國副外長昨日表示「相信會有好事發生」。另外當地媒體報導，大陸國家主席習近平已經邀請宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）訪陸。

宏都拉斯26日與台灣斷交，轉與中國大陸建交。

宏都拉斯《前鋒報》（El Heraldo）26日報導，宏國政府與台灣斷交引發許多宏國民眾懷疑及不信任，不過政府捍衛外交轉向的立場，向民眾強調與北京連結是有利的。

報導引述宏國對外關係與國際合作部副部長，指出中國大陸將支持宏都拉斯建設3座水壩，以及宏國北部科爾特斯港（Puerto Cortés）連接西南沿岸城市艾內干（Henecan）之間的鐵路，不過確切合作內容還有待確認。

宏都拉斯官員26日表示，北京承諾支持宏國建設3座大壩及1條鐵路。圖為陸企承建的宏國帕圖卡三水電站大壩主體。（資料照／新華社）

針對宏都拉斯與中國大陸建交，宏國副外交部長賈西亞（Antonio García）昨日表示，「我相信，在中國的雷依納外長很快將向我們介紹他在中國取得的成就」，他更稱「我相信會有好事發生」，「看看中國會給我們什麼，中國將如何幫助我們，除了開放市場，宏都拉斯還能做些什麼。」宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）22日率領代表團啟程前往中國大陸洽談建交事宜。

報導指出，宏都拉斯及中國大陸將在未來幾個月互設大使館。

另據宏國《新聞報》（La Prensa）報導，宏國政府周日表示，中國大陸國家主席習近平已邀請宏國總統卡蕬楚在建交後訪陸，宏國政府聲明指出：「宏都拉斯政府感謝中華人民共和國向卡蕬楚總統發出訪問邀請。」

這份邀請是在宏陸兩國建交後發出的。