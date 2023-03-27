路易莎集團結盟泰國前總理差猜．春哈旺家族集團的正宗泰國料理「初泰PIKUL」展開拓點版圖，第二間門市選擇菁英薈萃的南港中國信託金融園區C棟1樓，裝潢風格在泰式主題下添增時尚工業風。更創新推出精緻平價「一個人的泰菜」系列商業午餐，搶攻一個人的商機。

路易莎集團董事長黃銘賢說：「泰菜已經成為泰國的生活文化，除了正餐，也有許多點心搭配飲料，並非目前台灣流行的泰式料理，因此，初泰PIKUL計畫未來也會推出泰式便當、泰式下午茶等，無論何時都可以自己、親友聚會來坐坐，品味各種泰式料理的美好享受。」選擇在台北信義區及南港園區插旗，具有指標性，同時匯集龐大的上班族，更有揮灑的空間。

「一個人的泰菜」系列220元起，中午11：00到14：00時段供應，共有3大類，1、泰國家鄉味系列：融合泰式經典鳳梨炒飯、泰式炒河粉、打拋豬、椒麻雞和泰式烤雞腿，其中，豬肉則選用台灣上等究好豬，雞肉則選用桂丁雞，魚則選用安永鮮魚；2、泰式咖哩系列：有綠咖哩酥炸去骨雞球、紅咖哩酥炸軟殼蟹及綠咖哩氣蒸松阪豬、紅咖哩清蒸鱸魚，其中紅咖哩酥炸軟殼蟹，整支的酥炸軟殼蟹，頗博人眼球；3、泰鍋系列：有泰式船麵、冬蔭豬肉麵及泰北鴨血豬排麵，其中船麵源於昔日泰國水上生活，濃郁的泰式風味麵條，通常與炸豬皮或脆皮餛飩皮和羅勒一起食用，「初泰PIKUL」泰式船麵及泰北鴨血豬排麵都會再附上一盤現炸豬皮，香脆不膩口、搭配湯麵或單吃，格外享受。

一個人獨享是小幸運，一群人分享是大幸福，「初泰PIKUL」除了原有的皇家特色料理之外並更新菜單，亦有單點現炒泰式料理，招牌餐點如：泰國皇室料理「酥炸王子炸魚」、風味創意「柚子蝦拌沙拉」、正宗泰國東北風味的「戰斧豬排」、CNN評選全球最美味食物「瑪莎曼咖哩雞」及經典街邊小吃「市場豬肉串」與「泰式烤豬沙嗲串」及台灣人最愛的蝦餅，初泰PIKUL堅持用大量新鮮蝦肉，創意研發岀結合竹炭粉的「黑金蝦餅」及必點推薦湯品「冬蔭功海鮮湯」等等，其他泰式香茅炒沙朗牛、蝦醬韭菜炒豬肝、泰式豬肉炒茄子等，都是符合台灣人口味的創意料理。