大S徐熙媛與汪小菲離婚後，她主張汪小菲沒有依約定付生活費，並以當初的調解筆錄為證據，聲請強制執行汪小菲750萬元財產獲准，法院核發扣押命令，汪小菲則是反擊，聲請停止強制執並提起債務人異議之訴，台北地方法院開庭審理後，判決駁回汪的訴訟。

大S以調解筆錄為執行名義，主張汪小菲沒有依調解筆錄約定給付，因此聲請對汪小菲強制執行750萬元，但汪認為自己沒有違反調解筆錄之給付義務，徐女不得對他強制執行給付，他依法提起債務人異議之訴，為免造成不可回復之損害，也聲請訴訟終結前停止執行。