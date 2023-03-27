南韓影帝劉亞仁先後被爆出涉嫌使用藥物異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命等四種毒品，今(27日)他首度現身接受警方傳喚，只見臉色憔悴，一路上沉默不語快速進入警局。

劉亞仁上午現身首爾警察廳接受調查，也是他陷入染毒風波後首度現身，可見他已將頭髮留長，臉色憔悴穿著全身黑快速步入警局，過程中面對媒體提問全程不發一語。

據悉，警方在此次調查中沒收2支手機，並解析8年來的對話內容，法醫所搜查到的相關紀錄就多達1萬多條；其實劉亞仁預計應在24日接受調查，不過在前一日，他透過律師申請「延期」，對此，代理人表示，警方當時通知是以「非公開」傳喚要求他前往調查，未料出席時間竟成新聞內容，因此，律師提出抗議「已經明確地違背法律規定，我方辯護人律師身份不得不提出更改警局出席日期」。

事實上，在劉亞仁爆出濫用藥物後既沒認吸毒也沒否認吸毒，因此有網友翻出劉亞仁7年前參加頒獎典禮的片段，劉亞仁上台發表感言時表情也相當浮誇，聲音也十分顫抖，當時多數人以為是他是因得獎而激動，除此之外，他兩年前出席記者會時，由於說話時斷句斷點奇怪、用詞反覆，也引起專家懷疑「是不是這時就有毒癮了呢？」

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