一份近日公布的2024總統大選民調顯示，國民黨籍新北市長侯友宜在一對一PK的情況中，會贏過民進黨主席賴清德，而同天的另份民調結果和上一次相比，侯的支持度上升，賴則是下滑，對此，資深媒體人韋安今（27）日在臉書發文分析，選情走勢已發生反轉；他更強調，只要侯被國民黨提名，就會以長期以來的絕對優勢，完勝賴清德。

《ETtoday新聞雲》25日公布的2024總統選舉最新民調，若為賴清德對決侯友宜，侯支持度為39.3%、賴則是37%；同一天稍晚，《美麗島電子報》也發布最新總統大選民調數據，如為藍綠對決，賴的支持度雖以43.4％領先侯的41.3％，但和月中的結果相比，賴下滑5個百分點，侯則上升3個百分點。

對於上述民調結果，韋安認為主要有三個原因，首先是侯友宜排除被提名的不確定性後，觀望的潛在支持者回籠，支持度短時間內就開始反彈回升；第二點則是「表態」，「何時被徵召」等議題，被最新民調數據證明，「都不是問題的問題」；最後，若侯能代表藍營出征，就會有穩固、尤其是來自中間選民的基本盤支持。

除此之外，韋安也表示，侯友宜的民意基礎仍然無法被動搖，不僅會是藍營中的「最強人選」，也會是藍綠白中最有勝算的人選，因為3年多來，侯友宜在《美麗島電子報》「信任度」、《ETtoday新聞雲》「看好度」等民調中，都長期維持遙遙領先地位，賴清德只偶爾能超過侯。

韋安還斷言，在選戰干擾因素一一去除後，現在又重新回到長期民意趨勢的基本面，只要一被國民黨提名，侯友宜就會以長期以來的絕對優勢，在1對1PK民調中，完勝賴清德。