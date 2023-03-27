40歲大陸男星胡歌憑電視劇《仙劍奇俠傳》李逍遙一角，成為萬千少女的男神，事業順利外，感情狀態也備受矚目，今年初被爆出已秘婚生子，他也親自證實此事，震驚全網；最近胡歌受訪談到初為人父的喜悅和透露娶圈外老婆的原因，此外，老婆正面照流出被讚是高級超模臉，得到眾粉絲祝福。

胡歌近日參加某品牌醫療科普類的公益直播，難掩初為人父的欣喜，過往他對於感情生活相當低調，此時他大方透露婚姻內幕，在採訪中表示因為是「新手奶爸」，每次抱孩子的時候，都發現孩子都哼哼唧唧的不舒服，而換作是媽媽時就很開心，慘遭女兒嫌棄讓他異常失落。

胡歌坦言女兒的存在讓自己的內心變得柔軟，有一次自己在外面拍戲，妻子拍了一張女兒的睡臉傳過來，胡歌一看到照片立即泛淚，一是感動，二就是遺憾自己不能陪伴孩子。還有一次流淚是因為看著寶寶每天練習抬頭、翻身等動作不舒服，讓當父親的他相當心疼。

胡歌傳出秘婚生子消息後，許多網友對於他選擇伴侶的條件表示不解，大家以為他會選擇前女友江疏影、薛佳凝等身分匹配女明星交往結婚，不會是一名普通素人，不過胡歌老婆正面照流出後，許多網友紛紛改口稱讚老婆是個高級的超模臉，直誇胡歌十分有眼光。

事實上，胡歌曾在2021年受訪時表示：「喜歡一個人還有什麼配不配的，我覺得有這樣的想法就是錯誤的，而且每個人都是立體的，你們看到的都是我好的一面，你們沒有機會看到我的缺陷缺點。」這也說明胡歌的感情觀就是選擇伴侶並非看外在條件，而是論相處起來有無辦法包容彼此缺點，如今胡歌成新手奶爸，網友們也紛紛祝胡歌一家三口幸福美滿。