美國副助理國務卿華自強此前一周訪問了香港、上海、北京等地，與學術界、商界人士密集會面交流。圖為華自強訪問上海國際問題研究院。（記者翻攝自澎湃新聞）

美國副助理國務卿華自強（Rick Waters）此前一周訪問了香港、上海、北京等地，與學術界、商界人士密集會面交流。他同時也是美國務院「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）負責人。香港《南華早報》日前引述學者分析稱，此行是中美雙方「工作層級溝通」的一部分，或將為美國務卿布林肯訪陸鋪路。

澎湃新聞27日報導，華自強在訪陸期間，與京滬等多地學者進行交流。據上海國際問題研究院微信公眾號消息顯示，3月22日，華自強一行訪問了上海國際問題研究院，與該院院長陳東曉、學術諮詢委員會主任楊潔勉會談交流，雙方就「中美關係等議題深入交換意見」。

在北京，華自強於3月25日應邀訪問民間智庫察哈爾學會，並與該學會專家學者舉行閉門午餐會，就中美關係和地區局勢交換了意見。察哈爾學會會長韓方明在午餐前單獨會見了華自強一行。報導指出，此行華自強還會見了其他中方人士，但並沒有見諸公開訊息。

報導指，這是去年12月以來美國高級外交官首次訪問大陸。不過，在2月初「氣球事件」後，美國務院高官在電話吹風會上稱，受大陸無人飛艇進入美領空事件影響，布林肯已決定推遲訪華行程。中方也強調，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情。

華自強除了擔任美國務院副助理國務卿外，還主管美國國務院新成立的中國事務協調辦公室。在去年11月中美元首峇里島會晤後，美國務院於當年12月16日正式成立「中國組」，由布林肯本人主持設立。

美國國務院發言人辦公室在一份聲明中稱，中國組是布林肯現代化議程的重要組成部分，該議程的重點是使美國務院能夠迎接挑戰並抓住未來10年的機遇。啟動中國組旨在確保美國政府能「負責任地」管理與大陸的競爭，為美國對華政策和戰略的成功實施提供人才、工具和資源。

公開訊息顯示，中國組由約60至70人組成，由華自強主管，日常向常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）及美國務院亞太事務助理國務卿康達匯報。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國組將擴大關注大陸的外交官人數，還將有來自其他部門的美國政府人員在中國組輪流工作，使之成為一項跨部門的行動。