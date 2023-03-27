南韓男星宋再臨和女星金素恩，2014年曾在戀愛綜藝節目《我們結婚了》中組成「精靈夫婦」，獲得大批觀眾喜愛，兩人私下一舉一動也備受關注。近日有大陸網友發現兩人一同出現在日本遊樂園，疑似正在約會的照片，雖沒有拍到正面照，但網友們根據兩人在IG上打卡地點也找到蛛絲馬跡，認定兩人正在熱戀。對此，金素恩在26日也透過經紀公司做出回應。

根據韓媒報導，金素恩的經紀公司在26日回應記者表示「與宋再臨的戀愛說不是事實」，接著解釋金素恩在拍完《三姊弟要勇敢》後，便跟著工作人員一同到日本旅行，沒想到宋再臨當時也正在日本，兩人因此在日本巧遇，加上金素恩與宋再臨擁有同一位造型師，因此彼此相當熟識，時間也剛好對得上，便相約一同到遊樂園遊玩，但兩人並未交往。

事實上，兩人會爆出戀情是因為一名大陸網友在日本三麗鷗遊樂園巧遇金素恩與宋再臨，而兩人在遊樂園裡並未遮掩，身邊還有一名女助理隨行，而曝光的照片中雖僅拍到兩人背影，但因兩人這段時間不斷在個人社交平台上分享在日本三麗鷗樂園遊玩時的各種照片，且兩人身上穿的衣服與網友公開的照片一模一樣，因此增加了爆料的可信度，而消息傳回韓國後也被韓國媒體大肆報導，女方才趕緊出面澄清。