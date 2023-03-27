一名46歲女子平常作息正常，但長期覺得頭暈、胸悶，某天突然昏倒送醫檢查，才發現腦中有顆2公分大的巨大動脈瘤。醫師表示，動脈瘤若不做任何處置，死亡率達3成，若動脈瘤再次破裂，死亡率更提升至6成以上；而動脈瘤的好發族群包括腦部中層的膠原蛋白較缺乏彈性纖維者、自體免疫疾病者、高血壓患者、抽菸者、年長者、停經婦女。

收治此個案的台北慈濟醫院影像醫學部神經放射科主任阮郁修表示，女子送至急診室後，立即進行腦部電腦斷層檢查，發現疑似是腦部腫瘤，進一步進行磁振造影檢查，確診顱內有顆2公分的巨大動脈瘤。

阮郁修表示，一般常見動脈瘤大小約為0.3～0.5公分，該女子的動脈瘤為2公分的巨大動脈瘤，因破裂風險高，採用「血流導向裝置輔助線圈栓塞術」，藉由將血流引導到正常的血管，使動脈瘤體積逐漸縮小，且不再復發。

阮郁修說明，腦部的血管壁有3層，包括內層、中層、外層，若內層受傷而破損，血流會進到中層，堆積後再將外層往外推，形成動脈瘤。

阮郁修表示，腦動脈瘤是一顆不定時炸彈，隨時會危及生命，而動脈瘤依其不同位置及體積，會形成不同症狀，如頭痛、暈眩等、複視、眼皮下垂、眼瞼下垂，甚至因動脈瘤破裂造成顱內出血，產生頭部劇痛、昏迷而死亡。