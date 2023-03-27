我國戶役政資料去年10月被發現於國外論壇被公開兜售。立委今天追問內政部長林右昌究竟是哪個機關單位洩漏出去，林右昌強調，百分之百不是從內政部，但他無法透露是哪個機關單位洩漏，他已經將相關資料送交司法單位；但他也透露，目前跟內政部申請資料的有11個機關單位為可能洩漏的單位。

國民黨立委曾銘宗質詢戶役政資料外洩問題，林右昌強調，百分之百確定不是從內政部洩漏出去，全國有70幾個機關都有使用內政部的資料；那些被兜售的資料，是以戶役政資料為基礎加工變造的，已經做過內部調查，確定不是內政部洩漏。

曾銘宗追問，不是內政部，那是誰洩漏的？林右昌說，相關資料已經提供給檢調，已經進入司法程序，沒辦法在這裡說明。在曾銘宗一再追問下，林右昌指出，這涉及好幾個單位，目前有11個機關單位向內政部申請資料，「當然他們有可能」，但還需要檢調調查。

曾銘宗也質詢到，如果有人權益因此受到侵害，能不能提告內政部請求民事賠償？林右昌說，他無法回答可不可以，都尊重立委，要採取法律行動當然可以。